Heroiczny bój zakończony porażką Świątek i spółki. Włoszki w finale

Tym samym pomimo ogromu włożonego wysiłku, Polki musiały obejść się smakiem i to Włoszki jako pierwsze awansowały do finału Billie Jean King Cup .

Słowaczki górą, to one powalczą z Włoszkami o puchar

Drugiego finalistę turnieju poznaliśmy we wtorek. O dołączenie do Włoszek walczyły zawodniczki z Wielkiej Brytanii i Słowacji, a eksperci i bukmacherzy upatrywali faworytek w drużynie dowodzonej przez Emmę Raducanu. I 22-latka z pewnością nie zawiodła. Wyszła na kort jako pierwsza i bez większych problemów rozprawiła się z Viktorią Hruncakovą (6:4, 6:4). Mistrzyni US Open z 2021 roku prezentowała się w Maladze znakomicie - zagrała trzy spotkania, wygrała wszystkie bez straty seta. W przeciwieństwie do Świątek, nie grała jednak w deblu. A to okazało się kluczowe.