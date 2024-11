Reprezentacja polskich tenisistek w nocy z 18 na 19 listopada niestety pożegnała się ostatecznie z finałami Billie Jean King Cup ulegając drużynie Włoch 1:2. "Biało-Czerwone", choć wykazały się ogromnym hartem ducha i chęcią do walki, musiały uznać wyższość przeciwniczek, a jedyną wygraną w tej rywalizacji okazał się dla nich triumf Igi Świątek nad Jasmine Paolini w starciu singlowym. Co ciekawe to właśnie za zagranie z tej potyczki przedstawicielka Italii została wyróżniona przez organizatorów turnieju.