Nikt wyżej nie ograł Świątek w 2024 roku. Zaryzykowała, skończyło się katastrofą

30-letnia już Rosjanka to bowiem zawodniczka z szeroko rozumianej światowej czołówki. Gdy wpadnie w trans, potrafi ograć każdą rywalkę. Na początku kwietni awansowała net na 15. miejsce w rankingu, najwyższe w karierze. Teraz jest 28., nie ma szans, by straciła rozstawienie przed losowaniem Australian Open. Punkty za tegoroczny półfinał WTA 500 w Adelajdzie straci dopiero w dniu startu zmagań w Melbourne.

WTA 125 w Limoges. Zaskakująca decyzja o starcie Jekateriny Aleksandrowej. I również szybkie pożegnanie

We Francji odbywa się bowiem ostatni tegoroczny turniej z kalendarza WTA - w Limoges, na kortach twardych, pod dachem. Zarazem to impreza rangi 125, czyli często niedostępna dla zawodniczek z czołówki. Aby wystąpić w Nowej Akwitanii, Rosjanka musiała więc poprosić o dziką kartę, bo jest poza czołową dwudziestką listy. Gdyby w niej wciąż pozostawała, nie miałaby szans na grę.

Wielka wpadka zawodniczki, która w Miami pewnie ograła Igę Świątek. Niemka Tamara Korpatsch górą

Zawodniczka aspirująca do bycia w światowej czołówce, tegoroczna pogromczyni Rybakiny, Świątek czy Peguli, popełniała masę błędów. Osiem podwójnych błędów serwisowych w całym spotkaniu, sześć w drugim secie - i to w kluczowych momentach. No i fatalna skuteczność po drugim podaniu - to dało przykry dla niej efekt. Korpatsch wywalczyła breaka w czwartym gemie, Aleksandrowa odrobiła tę stratę, doprowadzając do 4:5. I gdy zagrywała po remis, po przedłużenie szans, wszystko przepadło. Niemce wystarczyła jedna piłka setowa, by objąć prowadzenie.