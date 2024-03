Iga Świątek do turnieju w Miami przystąpiła po triumfie w Indian Wells, dzięki czemu stanęła przed szansą sięgnięcia po prestiżowe "Sunshine Double" , czyli triumf we wspomnianych imprezach organizowanych jedna po drugiej. Zawodniczka pochodząca z Raszyna w efektownym stylu rozpoczęła zmagania na Florydzie, bo w drugiej rundzie rozbiła Camilę Giorgi , pozwalając rywalce na ugranie zaledwie dwóch gemów.

W kolejnym meczu Świątek miała już problemy - Linda Noskova wygrała pierwszego seta , ale Polka zdołała odwrócić losy rywalizacji i przypieczętować awans. I chociaż wyszła obronną ręką z opresji potwierdzając, że nie bez powodu jest liderką światowego rankingu WTA, to sama po spotkaniu tonowała nastroje.

Iga Świątek odpada z Miami Open. Doceniła klasę rywalki

Świątek głos na temat przebiegu wydarzeń na korcie zabrała także w rozmowie z Canal+. I chociaż podczas konferencji wyznała, że jest zawiedziona, to i tak wie, że zagrała na tyle, na ile potrafiła. "Nie poczułam do końca tych piłek i wiem, że nie zagrałam dobrze. Ale nie mam do siebie dużych pretensji, bo dałam z siebie wszystko" - powiedziała.