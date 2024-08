68 minut emocji na US Open. 200 tysięcy złotych czeka na Polaka

Po udanym występie Maksa Kaśnikowskiego pojawiła się szansa, by mieć w sumie trzech reprezentantów Polski w głównej drabince mężczyzn podczas tegorocznego US Open. Szansę na dołączenie do 21-latka i Huberta Hurkacza otrzymał Kamil Majchrzak. Niestety, nasz tenisista musiał uznać wyższość zawodnika z Italii. Mattia Bellucci wygrał spotkanie 6:3, 6:3 i to on cieszy się z awansu do głównego turnieju. Mimo porażki Kamil zarobił w Nowym Jorku 200 tysięcy złotych.