Świątek kontra mistrzyni olimpijska, pech Sabalenki. Oto drabinka kobiecego Australian Open

Już w niedzielę rozpocznie się rywalizacja w głównej drabince pierwszego wielkoszlemowego turnieju w tym sezonie. Od poniedziałku trwają kwalifikacje, a od niedzieli do gry wkroczą też najlepsi gracze. Naszą największą nadzieją na udany występ w Melbourne jest oczywiście Iga Świątek. Polka nie ma co prawda dobrych wspomnień z poprzednich dwóch edycji, gdy odpadała na etapie czwartej i trzeciej rundy, ale miała już na swoim koncie świetny występ w stolicy stanu Wiktoria. Przed trzema laty dotarła do półfinału. Teraz z pewnością chciałby co najmniej powtórzyć to osiągnięcie, a nawet poprawić. Reklama

Raszynianka znów otworzyła rok w dobrym stylu. Tym razem nie udało się co prawda zdobyć kompletu zwycięstw na United Cup, bo w ostatnim meczu musiała uznać wyższość lepszej tego dnia Coco Gauff, ale wcześniej 23-latka pokonała chociażby Jelenę Rybakinę, z którą zawsze gra się jej ciężko. Na dodatek zwycięstwo przyszło na szybkiej nawierzchni w Australii, czyli w warunkach, które teoretycznie mniej sprzyjają Idze. Taki sukces mógł podbudować Świątek przed rywalizacją w Melbourne, gdzie również jest stosunkowo szybko.

Tegoroczny turniej Australian Open będzie dla Polki wyjątkowy, bowiem po raz pierwszy od trzech lat nie jest rozstawiona z "1" w wielkoszlemowej imprezie. Ten numerek przywdziewa Aryna Sabalenka, która wskazywana jest na główną faworytkę zmagań. Nic dziwnego, bowiem wygrała dwa poprzednie Szlemy w Melbourne, a ponadto rozpoczęła sezon od tytułu WTA 500 w Brisbane. Białorusinka będzie jednak musiała się zmierzyć z nieco większą presją, bowiem jej ew. potknięcie może sprawić, że straci pozycję liderki rankingu WTA na koniec stycznia. Szykuje się zatem bardzo ciekawa batalia. Reklama

Znamy drabinkę kobiecego Australian Open. Oto przeciwniczki Polek

Tuż po godz. 4:30 czasu polskiego rozlosowano drabinkę kobiecych zmagań. Oprócz Igi Świątek na rozstawienie załapała się także Magdalena Fręch. Zawodniczka pochodząca z Łodzi widnieje z numerem 23. 27-latka broni punktów wywalczonych w ubiegłym sezonie za dotarcie do czwartej rundy. Do wyróżnienia zabrakło za to kilku miejsc Magdzie Linette. Z racji tego, że poznanianka nie została rozstawiona, to już w pierwszej rundzie mogło teoretycznie dojść do jej potyczki z Igą Świątek lub Magdaleną Fręch. Dla przykładu: raszynianka i łodzianka nie miały takiej opcji, by trafić na siebie wcześniej niż w trzeciej rundzie.

Iga Świątek rozpocznie Australian Open od meczu z mistrzynią olimpijską z Paryża w grze mieszanej - Kateriną Siniakovą. Magdalena Fręch trafiła na rywalkę z eliminacji, a Magda Linette zmierzy się z Moyuką Uchijimą. Aryna Sabalenka wystartuje od meczu z Sloane Stephens. Niezwykle ciekawie zapowiada się mecz z udziałem Coco Gauff. Amerykanka trafiła w pierwszej rundzie na Sofię Kenin.

Reklama

Patrząc na dalsze fazy, Iga już w trzeciej rundzie może trafić na Jekaterinę Aleksandrową lub Emmę Raducanu. Potencjalna 1/8 finału to starcie z Anną Kalinską lub Wiktorią Azarenką. W ćwiartce Polki są także: Emma Navarro, Daria Kasatkina czy Julia Putincewa. W połówce z raszynianką znalazły się Jasmine Paolini i Jelena Rybakina.

Ciekawie jest w sekcji Aryny. Potencjalna czwarta runda to starcie z Mirrą Andriejewą, później może trafić na Qinwen Zheng. Już w półfinale możliwe starcie z Coco Gauff. Ćwiartka Amerykanki jest bardzo mocno obsadzona. Są tam Jessica Pegula, Karolina Muchova, Jelena Ostapenko czy Naomi Osaka. Japonka zagra w pierwszej rundzie z Caroline Garcią. Z kolei Łotyszka trafiła na Belindę Bencić.

Swojego pierwszego rywala poznał już także Hubert Hurkacz. Wrocławianin trafił na dobrze serwującego Holendra - Tallona Griekspoora. Dalsza droga naszego najlepszego tenisisty również jest wyboista. Jeśli dobrze do 1/8 finału, to prawdopodobnie czeka go starcie z liderem rankingu ATP - Jannikiem Sinnerem. Być może do głównej drabinki zmagań dołączą jeszcze Maja Chwalińska i Kamil Majchrzak. Oni rywalizują jeszcze w decydującej rundzie eliminacji.

Reklama

Polskie mecze w pierwszej rundzie Australian Open:

Iga Świątek - Katerina Siniakova

Magdalena Fręch - kwalifikantka

Magda Linette - Moyuka Uchijima

Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor



Reklama Najlepsze zagrania Igi Świątek w United Cup. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Iga Świątek / AFP

Magda Linette / AFP