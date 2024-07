Miał być hit z Gauff, ale pogromczyni Sabalenki dała koncert. Bolesne pożegnanie z Londynem

Osaka pozostawiła jednak po sobie bardzo dobre wrażenie. Zastanawiano się, co pokaże Japonka w kolejnych turniejach. Wimbledon rozpoczęła od starcia z Diane Parry . W pierwszym secie grała błyskotliwie, wygrała 6:1. Później jednak sytuacja uległa zmianie i to Francuzka wygrała drugą partię - takim samym rezultatem, co Naomi. Decydujący set przyniósł zaciętą walkę, a na koniec ze zwycięstwa 6:4 cieszyła się czterokrotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych.

W drugiej rundzie zmagań na londyńskiej trawie czekał ją jednak jeszcze poważniejszy test. Po drugiej stronie siatki stanęła zawodniczka, która w ostatnich miesiącach podbija zawodowe korty. Mowa o Emmie Navarro, która w marcu pokonała w Indian Wells samą Arynę Sabalenkę . Było to dla niej największe zwycięstwo w dotychczasowej karierze. Teraz Amerykanka pragnęła dołożyć kolejne znane nazwisko do swojego CV.

Naomi Osaka odpada z Wimbledonu. Świetny występ Emmy Navarro

Początek meczu był bardzo zacięty. Obie świetnie radziły sobie przy własnym podaniu. Przełom nastąpił dopiero w siódmym gemie, przy serwisie Osaki. Rywalka wykorzystała fakt, że był to ostatni gem przed zmianą piłek i przełamała Japonkę do zera. Jak się okazało - był to jedyny break w premierowej partii. Ostatecznie set powędrował do Navarro rezultatem 6:4.