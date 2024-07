Komunikat prosto ze Stanów, znamy przyszłość Aryny Sabalenki. Już podjęła decyzję

Dla tenisistki z Mińska to spory cios. Broniła punktów za półfinał Wimbledonu sprzed roku i przy złym scenariuszu może spaść nawet na czwarte miejsce w rankingu WTA . Zaczęto się zastanawiać, ile potrwa przerwa Sabalenki. Tym bardziej, że dwa tygodnie temu Aryna obwieściła, że nie wystąpi także w igrzyskach olimpijskich. Chciała zadbać o swoje zdrowie i nie wprowadzać dodatkowej zmiany nawierzchni przed grą na amerykańskim hardzie. Wygląda jednak na to, że jej rozbrat z tenisem nie potrwa zbyt długo. Wstępny plan zakłada powrót Białorusinki na turniej rozgrywany w trakcie imprezy czterolecia w Paryżu.

Aryna Sabalenka na liście do turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. Zmagania odbędą się w trakcie igrzysk

Pojawiła się już wstępna lista startowa do turnieju WTA 500 w Waszyngtonie, który odbędzie się w dniach 29 lipca - 4 sierpnia. Na szczycie zestawienia widnieje właśnie Aryna Sabalenka. To sugeruje, że Białorusinka chce maksymalnie wykorzystać amerykański swing i zagrać w aż czterech imprezach. Po stolicy USA odbędą się bowiem zmagania rangi WTA 1000 w Toronto i Cincinnati, a wszystko zostanie zwieńczone wielkoszlemową rywalizacją podczas US Open.