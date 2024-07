Co za mecz Linette. 5:7, 1:3 i zwrot akcji. Niesamowity bój z półfinalistką Wimbledonu

Magda Linette nie miała szczęścia podczas losowania drabinki Wimbledonu. Już w pierwszej rundzie trafiła na półfinalistkę sprzed roku - Elinę Switolinę. Ukrainka błyszczała w poprzedniej edycji imprezy rozgrywanej w Londynie. Na drodze do najlepszej "4" pokonała Igę Świątek po zaciętym, trzysetowym spotkaniu. Był to jej najlepszy występ wielkoszlemowy po powrocie z przerwy macierzyńskiej. Rok po tamtych wydarzeniach 29-latka powróciła na turniej w stolicy Wielkiej Brytanii, by bronić 780 pkt w rankingu WTA. Poznanianka chciała jednak zrobić wszystko, by tenisistka z Odessy poniosła straci w kobiecym zestawieniu.

Reklama