Wielka sensacja w Indian Wells. Aryna Sabalenka za burtą turnieju

Aryna Sabalenka - Emma Navarro: Niespodzianka w pierwszym secie

Obie tenisistki nieźle zaczęły drugą odsłonę rywalizacji, ale w czwartym gemie na prowadzenie 3:1 wyszła Sabalenka. Wypracowała sobie to świetnymi returnami z małą pomocą Navarro, która zanotowała podwójny błąd serwisowy. Białorusinka chwilę później wygrała gema do 0, co sugerowało, że wróciła na optymalne "obroty" i może być zdolna do odwrócenia losów awansu. W kolejnych fragmentach seta nie doszło do żadnego zwrotu akcji, więc mieliśmy wyrównanie w całym meczu. Ta partia pod względem matematycznym była bardzo podobna do poprzedniej - ponownie doszło do dziewięciu gemów, które znów zajęły 38 minut.