Kolejny faworyt poza Wimbledonem. Znakomita informacja dla Huberta Hurkacza

Dla Huberta Hurkacza obecny Wimbledon jest wyjątkowym choćby z tego powodu, że to pierwszy turniej, który rozgrywa jako siódma rakieta świata. I tej pozycji będzie bronił, najpierw w czwartkowym pojedynku z nieobliczalnym 20-latkiem Arthurem Filsem. Polak ma ogromną szansę, by pobić swój kolejny osobisty rekord w rankingu, a jest ona tym większa, że... pomagają mu najgroźniejsi rywale. Najpierw odpadł wyprzedzający go nieznacznie Andriej Rublow, w środę dołączył do niego Casper Ruud.