6:1, 6:2, a później niespodzianka na korcie. Błyskawiczna reakcja mistrzyni US Open

Emma Raducanu dotarła już do trzeciej rundy Wimbledonu, gdzie wspierana przez brytyjską publiczność zmierzy się z rozstawioną Marią Sakkari. Brytyjka już w starciu z Elise Mertens potwierdziła świetną formę, ogrywając Belgijkę 6:1, 6:2. Po meczu głośno jest jednak nie tylko o efektownym zwycięstwie mistrzyni US Open, ale też o tym, co stało się podczas wywiadu z jej udziałem. Gwiazda tenisa pokazała klasę, błyskawicznie reagując na zachowanie jednego z kibiców.