Tenis, futbol i... modeling. Rywal Hurkacza nadzieją Brytyjczyków na Wimbledonie

W stolicy Wielkiej Brytanii trwa właśnie 137. edycja wielkoszlemowego turnieju rozgrywanego na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Wimbledonie. Po tym, jak z gry pojedynczej mężczyzn niespodziewanie wycofał się Andy Murray , faworytem Brytyjczyków do zwycięstwa został Jack Draper. 22-latek status profesjonalny uzyskał w 2018 roku i z sezonu na sezon radzi sobie coraz lepiej na arenach międzynarodowych. Podczas tegorocznej edycji Queen’s Club Championships w Londynie udało mu się pokonać byłego lidera światowego rankingu, Carlosa Alcaraza, z którym zmierzył się w drugiej rundzie. Zaledwie cztery dni wcześniej zdobył on swój pierwszy tytuł ATP, pokonując Matteo Berrettiniego podczas imprezy rangi ATP 250 w Stuttgarcie.

