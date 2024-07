Odniosła życiowy sukces, na tym nie koniec. Właśnie wyeliminowała finalistkę Wimbledonu

Harmonogram gier na Wimbledonie nie ułożył się jednak po myśli 20-latki. Z racji tego, że trafiła do dolnej części kobiecej drabinki, już dzisiaj musiała przystąpić do rywalizacji w pierwszej rundzie. Na dodatek wylosowała wymagającą przeciwniczkę w postaci Karoliny Pliskovej , finalistki zmagań na londyńskiej trawie sprzed trzech lat. Zapowiadało się na solidne wyzwanie dla Rosjanki. Zwłaszcza, że sporo tenisistek przekonało się już w przeszłości, jak trudno przełożyć dobrą dyspozycję z turnieju rozgrywanego bezpośrednio przed rywalizacją na Wielkim Szlemie.

Diana Sznajder z kolejną cenną wygraną. Pokonała Karolinę Pliskovą w pierwszej rundzie Wimbledonu

Mecz pierwszej rundy Wimbledonu rozpoczął się po myśli Pliskovej. W trzecim gemie przełamała młodą Rosjankę, a potem utrzymała swój serwis i wyszła na prowadzenie 3:1. Triumfatorka WTA 500 w Bad Homburg próbowała odrobić stratę, miała ku temu aż trzy okazje w szóstym gemie . Mimo to Czeszka zdołała przypilnować własnego podania do samego końca partii i wygrać 6:4.

Finalistka Wimbledonu sprzed trzech lat miała okazję, by już na otwarcie drugiej partii przełamać Dianę. Na breaka musiała jednak poczekać do piątego gema. Wówczas dostała aż dwie szanse i tym razem to wystarczyło. Wyszła na prowadzenie 3:2, ale nie nacieszyła się przewagą zbyt długo. Po chwili Sznajder wyrównała stan, a potem obroniła dwa break pointy i objęła przodownictwo w drugiej partii. Kluczowe momenty nastały w dziewiątym i dziesiątym gemie. Najpierw Rosjanka obroniła break pointa, a potem wykorzystała trudną sytuację będącej pod presją Pliskovej. Za czwartym setbolem doprowadziła do rozstrzygającej partii, triumfując 6:4.