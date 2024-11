Kawa wróciła do debla. Już nie ze Świątek, a z jej przyjaciółką. Historia zatoczyła koło

W rozgrywkach Billie Jean King Cup to był przedwczesny finał, właśnie starcie Polek z Włoszkami. Emocjonujące, trzymające w napięciu do samego końca i zakończone efektownie - zaskakującym serwisem od dołu Sary Errani. Duet złożony z niej i Jasmine Paolini pokonał Igę Świątek i Katarzynę Kawę 7:5, 7:5, zameldował się w finale. Mimo, że Polki miały w pierwszej partii trzy piłki setowe, a w drugiej prowadziły już 5:1. Tuż po północy cieszyły się jednak Włoszki.

Zaskakujący wyjazd Katarzyny Kawy do Argentyny, bez gwarancji gry. Opłaciło się, kapitalny turniej

Wszystko to zdarzyło się zaś w stolicy Argentyny Buenos Aires. Prosto z Malagi poleciały tam Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa, choć tylko ta pierwsza miała pewną grę w turnieju głównym. Kawa początkowo musiała czekać, czy w ogóle załapie się do eliminacji, ale gdy to już się stało, po kolejnych wycofaniach rywalek przesunięto ją do głównej części rywalizacji.