Zmiana w zespole Igi Świątek. Nagłe ogłoszenie, sensacyjna roszada

Głośno w ostatnich dniach zrobiło się wokół Igi Świątek za sprawą doniesień o tajnym zapisie w jej umowie z Tomaszem Wiktorowskim. Zarówno obóz tenisistki, jak i jej były szkoleniowiec zdążyli się odnieść do sprawy, dementując plotki. Dzień później do kibiców dotarła kolejna ważna wiadomość dotycząca raszynianki. W obozie Świątek doszło do sensacyjnej zmiany, co zostało potwierdzone w oficjalnym komunikacie.