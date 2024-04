6:1, popis Polek w deblu. Fantastyczne zwieńczenie meczu ze Szwajcarkami w BJK Cup

Mimo tego mecz ciągle trwał, chociaż został skrócony o jeden pojedynek. Z programu usunięto spotkanie Simona Waltert - Magdalena Fręch i od razu przeszliśmy do starcia deblowego. Gospodynie dokonały jednej zmiany względem pierwotnego zestawienia. Miejsce Celine Naef zajęłą Simona Waltert i to ona zagrała w duecie z Jil Teichmann. Po stronie naszych tenisistek nie doszło do żadnej roszady - tak, jak to było anonsowane, na korcie pojawiły się Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa.



Reklama