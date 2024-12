Blisko sensacji, wielkoszlemowy mistrz ruszył do akcji. Mamy finał marzeń

Rok temu w finale Lotto Superligi doszło do pojedynku Petry Martić z Martą Kostiuk , dwóch zawodniczek wtedy z czołowej 50-tki rankingu WTA. To dla polskich kibiców jedna z nielicznych okazji, by zobaczyć w akcji na naszej ziemi tenisistki tej klasy. A już szczególnie w sytuacji, gdy z kalendarza WTA wypadł turniej rangi 250 w stolicy.

BKT Advantage Bielsko-Biała w finale Lotto Superligi. Pewne zwycięstwo debla Chwalińska/Kawa

Do wygrania meczu 4:0 nie były też potrzebne występy Noskovej i Lehečki - punkty w singlu zdobyli bowiem: Viktória Hrunčáková i Jozef Kovalík . Słowaczka niedawno wystąpiła w finale Billie Jean King Cup w Maladze, to właśnie ona mogła być rywalką Magdy Linette lub Magdaleny Fręch , gdyby naszym reprezentantkom udało się pokonać wcześniej Włoszki. A tak Sara Errani , Jasmine Paolini i Lucia Bronzetti rozprawiły się właśnie z naszymi południowymi sąsiadkami.

Zacięte spotkanie drużyn z Warszawy i Łodzi. O awansie do finału decydował mikst

Zupełnie inaczej wyglądało starcie dwóch pozostałych drużyn: WKT Mera Warszawa i PTP Łódź. Ekipa z Łodzi wystawiła do gry Alionę Bolsovą , pochodzącą z Mołdawii reprezentantkę Hiszpanii, która kilka lat temu była w czołowej setce rankingu WTA, a zeszłego lata śmiało do tej setki pukała. Zmierzyła się z Martyną Kubką - Polka okazała się lepsza, triumfowała 6:4, 6:1. Łodzianie odrobili jednak stratę po starciu singlistów, chyba najciekawszym w sobotę. Po dwóch stronach siatki stanęli bowiem dwaj nasi przyszli uczestnicy kwalifikacji Australian Open: Kamil Majchrzak i Maks Kaśnikowski .

W tym roku mierzyli się trzykrotnie w challengerach, dwa razy triumfował Majchrzak, ale to najważniejsze zwycięstwo odniósł akurat Kaśnikowski, w półfinale w Poznaniu. Dla młodszego z graczy był to pierwszy występ po dłużej przerwie, Majchrzak zaś grę wznowił już w zeszłym tygodniu, wystąpił w decydujących spotkaniach ligi czeskiej. I to on wygrał pierwszego seta 7:6 (5), w drugim serwował po zwycięstwo. I... przegrał 5:7, a później decydującą rozgrywkę 2:10.