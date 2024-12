Kyrgios znów atakuje. Mocne zarzuty pod adresem Świątek

Mimo "szczęśliwego zakończenia" całej sprawy, temat wciąż rozgrzewa tenisowych fanów. Zwłaszcza że nie brakuje ataków i na samą zawodniczkę, jak i na tenisowe władze. Wiele osób zarzuca, że brakuje jasnych komunikatów w takich sprawach. Bo to nie pierwszy raz, gdy kibice o problemach tenisisty dowiadują się z dużym opóźnieniem . Bardzo podobna sytuacja dotyczyła Jannika Sinnera .

Kolejną osobą, która uważa, że brakuje przejrzystości w tematach pozytywnych badań antydopingowych jest Jason Gooddall . Tenisowy ekspert w programie Tennis Channel Live w mocnych słowach wypowiedział się o sprawie Świątek i Sinnera. " Kwestia, która mi się nie podobała w obu tych przypadkach, to brak transparentności " - stwierdził Goodall. Przypomniał jednocześnie, że z obozu Świątek płynął sprzeczny z prawdą przekaz dotyczący jej przerwy w występach.

"Sprawa Sinnera ujrzała światło dzienne tuż przed US Open, a przecież wydarzyła się dużo wcześniej. Natomiast w przypadku Świątek po US Open mogliśmy usłyszeć, że pracuje ze swoim trenerem nad różnymi aspektami gry. Teraz wiemy, że tak nie było. To było oczywiste i rażące kłamstwo. Nie wiedzieliśmy, że jest tymczasowo zawieszona" - powiedział Brytyjczyk. Fragment z tą wypowiedzią na swoim profilu na portalu X opublikował Kyrgios.