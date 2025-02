22 lata i to koniec, duża zmiana. Smutne wieści dla Huberta Hurkacza

Znamy już kalendarz ATP Tour na sezon 2026. Oprócz Australian Open, Rolanda Garrosa, Wimbledonu i US Open tenisiści powalczą w 59 turniejach rozgrywanych w 29 państwach. Doszło do czterech zmian. Ta, która najmniej wpływa na Huberta Hurkacza, to przesunięcie Sztokholmu z października na listopad . W porównaniu do pozostałych decyzji ta wygląda na "kosmetykę".

Po przerwie odbywanej w 2025 r. do terminarza wróci portugalski Estoril (ATP 250). "Hubi" wygrał tam w zeszłym roku, ale było to w standardowym, kwietniowym terminie. Nowy wyznaczono na lipiec. Przypomnijmy, że gra się tam na kortach ziemnych. Trudno spodziewać się, by tuż po Wimbledonie Hurkacz wracał z ulubionej nawierzchni trawiastej na mączkę, by za chwilę na betonie szykować się do US Open. W 2024 roku taka sytuacja miała miejsce u większości graczy, ale to ze względu na turniej olimpijski rozgrywany na "cegle".