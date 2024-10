Odwołano hit z udziałem "Pudziana", na jaw wychodzi powód. "Nie mieli wyjścia"

Olbrzymim zainteresowaniem ze strony kibiców cieszy się najbliższe wydarzenie, jakie zorganizuje KSW . Jedna z czołowych europejskich federacji MMA w listopadzie powróci do Gliwic, by w PreZero Arenie zorganizować setną numerowaną galę w swojej historii. Bilety na najlepsze miejsca już dawno zostały wyprzedane. Gwiazdy mieszanych sztuk walki obejrzy komplet publiczności.

Spora grupa fanów zdecydowała się na przyjazd do województwa śląskiego między innymi ze względu na Mariusza Pudzianowskiego. Były strongman pojawił się na oficjalnym plakacie, lecz długo nie zdradzano nazwiska jego rywala. Pod koniec października wątpliwości dotyczące nadchodzącego pojedynku rozwiał w końcu sam zainteresowany, publikując w mediach społecznościowych smutne dla kibiców oświadczenie .

"Ciężko mi to przychodzi, bo bardzo chciałem pokazać się WAM od najlepszej strony na okrągłej setnej gali KSW. Obecnie nie jest to możliwe... Mam większe ambicje i z szacunku do kibiców nie zawalczę 16 listopada w Gliwicach. Spokojnie, nie mam kontuzji, nadal będę trenować, tylko muszę na krótki czas zwolnić obroty. Sami widzieliście na moich filmikach, że nie było taryfy ulgowej" - napisał na Facebooku utytułowany sportowiec.