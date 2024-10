- Dziwnie jest to mówić po porażce przez nokaut, ale Anthony jest w naprawdę dobrej pozycji. Będziemy teraz walczyć z Dubois lub Furym. To wszystko. Nie ma innych kandydatów czy rozgrzewki (konfrontacji z niżej notowanymi oponentami - red.) - powiedział dla BBC Hearn.

Aby rewanż odbył się w lutym, obóz treningowy będzie musiał rozpocząć się za kilka tygodni. Po walkach zawsze są drobne urazy, a on miał ich kilka, więc to kwestia tego, czy "AJ" jest na to gotowy fizycznie. Byłoby jednak frustrujące, gdybyśmy zorganizowali rewanż z Dubois, a Fury pokonał Usyka. Potem siedzielibyśmy i myślelibyśmy: Chwila, walczymy z Dubois, a mogliśmy walczyć z Furym w maju. Czy Fury wygra, czy przegra, możemy z nim poboksować przyszłego lata. Jeśli wygra w grudniu, to stawką byłyby pasy mistrzowskie

Walka Dubois - Joshua II coraz mniej prawdopodobna? Hearn dołączył do dyskusji

- Mam nadzieję, że uda nam się do przyszłego tygodnia (21-27 października - red.) ustalić, z kim Daniel będzie walczył. Zobaczymy, kto to będzie. To może być Joshua, może nie. To zależy. Nie miałbym problemu z rewanżem. Ale cokolwiek się stanie, Daniel wyjdzie do ringu - zaznaczał 74-latek w programie talkSPORT "White and Jordan".