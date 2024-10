Mariusz Wach bił się z "Różalem". Zaskakujący werdykt walki wieczoru

Dla Marcina "Różala" Różalskiego był to powrót do klatki po ok. dwuletniej przerwie. Jego ostatni pojedynek miał miejsce na gali KSW 71, gdzie przegrał z Errolem Zimmermanem. Mariusz Wach natomiast już pół roku temu miał swój debiut w federacji Strike King. W swojej pierwszej walce 44-letni pięściarz pokonał Mosesa Itaumę w drugiej rundzie przez nokaut.