Prezes PPZZ, Andrzej Supron o szansach Polaków na ME (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Andrzej Supron: Wszystko jest na wysokim poziomie: hotele świetne, sale świetne, to co składa się na organizację, także tego się nie obawiamy. Jeżeli chodzi o sferę sportową, to wszystko zależy od zawodników i zawodniczek. Wiadomo, że sport jest piękny, min. dlatego, że jest nieprzewidywalny.