Zillmann nie wytrzymała ws. Stękały. "Chciałabym o tym nie mówić, ale trzeba"

Katarzyna Zillmann to do niedawna najbardziej znana polska gwiazda sportu, która dokonała coming outu. Wioślarka od lat dba o dobre postrzeganie sportowców LGBT+ i kiedy o swojej orientacji opowiedział Andrzej Stękała, postanowiła zareagować. Opowieść skoczka była naznaczona cierpieniem i choć w większości spotkała się z dobrym przyjęciem, to znaleźli się i tacy, którzy nie popisali się wrażliwością. Zillmann nie wytrzymała i powiedziała o tym kilka słów.