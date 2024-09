Małgorzata Rozenek-Majdan z wizytą w Ministerstwie Edukacji. W sieci wrze, kibice bezlitośni

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Wielu z nich nie było zadowolonych z tego, że ministra edukacji do dyskusji o tak poważnych tematach zaprosiła... celebrytki. "No jak celebrytki zajmą się edukacją, to na pewno będzie dobrze", "To jest jednak niezwykłe, że do rozmów o edukacji zaprasza się celebrytki", "To jest jakiś żart" - takie komentarze pojawiły się w sieci.