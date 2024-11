Marlena Mosiej to naprawdę ciekawa postać w świecie sportu. Kobieta bowiem od wielu już lat łączy karierę sportsmenki z pracą... w policji. Utytułowana zawodniczka bikini fitness może liczyć na wsparcie swoich bliskich, a także koleżanek i kolegów z pracy. Są jednak osoby, którym nie do końca się to podoba. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty sportsmenka opowiedziała o hejcie, z którym musi się mierzyć na co dzień.