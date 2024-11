Tajemnicze doniesienia z domu Sabalenki i ukochanego. To mogłoby wszystko zmienić

Aryna Sabalenka to obecnie najlepsza tenisistka świata. Białorusinka ma za sobą bardzo udany sezon, co sprawiło, że na jego zakończenie jest liderką rankingu WTA. 26-latka zastąpiła Igę Świątek na tym zaszczytnym miejscu i już w pocie czoła przygotowuje się do następnego sezonu.