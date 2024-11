Aleksandra Kałucka kilka miesięcy temu dostarczyła ogromnej dawki emocji kibicom. Polka specjalizująca się we wspinaczce sportowej zachwyciła bowiem na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, zdobywając brązowy medal. Warto w tym momencie podkreślić, że krążek ten byłby prawdopodobnie koloru srebrnego, gdyby nie fakt, że 22-latce w półfinale turnieju olimpijskiego przyszło zmierzyć się z rodaczką, Aleksandrą Mirosław. To właśnie ona w tym pojedynku okazała się lepsza i ostatecznie zdobyła złoty medal. Mimo to Kałucka do ojczyzny wróciła zadowolona.

Reklama