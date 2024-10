Igrzyska olimpijskie w Paryżu to już historia. To były jedne z najwspanialszych igrzysk w ostatnich latach. Paryż wykorzystał swoją najpiękniejszą stronę i w tych miejscach umieścił areny sportowe. To robiło niesamowite wrażenie.

Zniszczone medale z Paryża. Polscy olimpijczycy pokazują, jak wyglądają

Postanowiliśmy zapytać polskich sportowców o to, jak medal wygląda po prawie dwóch miesiącach od zakończenia igrzysk. Okazuje się, że wszystkie brązowe medale zdobyte przez Biało-Czerwonych są zniszczone . Nie wszystkim to jednak przeszkadza.

Medale można wymienić. Polscy sportowcy o tym nie wiedzą

- Nikt z polskich sportowców nie zgłosił się do nas. Gdyby jednak ktokolwiek poinformował nas o tej sytuacji, to pewnie byśmy pomogli. Najszybciej jednak będzie dla sportowców uzyskać jakiekolwiek informacje na ten temat przez specjalną platformę MKOl Athletes365. Tam mogą oni bezpośrednio zgłaszać się do MKOl z wszelkimi sprawami związanymi z igrzyskami. Oczywiście, gdyby był jakiś kłopot, to zachęcamy do kontaktu z nami - powiedziała Katarzyna Kochaniak-Roman, rzeczniczka prasowa oraz dyrektorka marketingu i komunikacji PKOl, w rozmowie z Interia Sport.