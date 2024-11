Polski gwiazdor na rajskich wakacjach. Nie spędza ich sam

Jan Zieliński ma za sobą naprawdę udany sezon. Już w styczniu odniósł on bowiem pierwszy, naprawdę imponujący sukces. Wraz z Tajwanką Hsieh Su-wei sięgnął po wielkoszlemowe trofeum w grze mieszanej podczas Australian Open. Na kolejny triumf Polak nie musiał długo czekać. Na początku marca wraz z Hugo Nysem wygrał bowiem turniej Mexican Open. Kolejny powód do świętowania Zieliński miał w lipcu. Wówczas podczas Wimbledonu ponownie sięgnął on po trofeum Wielkiego Szlema i ponownie zrobił to z Hsieh Su-wei. Pochodzący z Warszawy gwiazdor w zaledwie kilka miesięcy został więc podwójnym mistrzem wielkoszlemowym w mikście.

