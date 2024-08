Oto sekret polskiej medalistki. Niezwykła pasja pomogła w sukcesie

- To duże plany, ale tak, będziemy chcieli bronić medalu. Teraz jednak najważniejszy jest odpoczynek, bo Ola jest po wycieńczających przygotowaniach. Kwalifikacja olimpijska była bardzo długą i niewdzięczną drogą. Ola przypieczętowała ją pod koniec czerwca i mieliśmy półtora miesiąca na przygotowanie szczytowej formy. To uczyniliśmy i teraz należą się nam wakacje.

- Ale nasze życie jest godne, nie mogę narzekać na finansowanie najlepszych sportowców. Dziś odebrałem dużo wiadomości z gratulacjami, ale jedna utkwiła mi w głowie. "Złośliwcy mówią, że w Polsce mamy pod górkę. No to pokazaliśmy, że pod górkę jesteśmy najszybsi".

- Na tę chwilę nie mogliśmy zrobić więcej dla wspinaczki. Pokazaliśmy tę dyscyplinę w Polsce. Za czasów Małyszomanii czy Kubicomanii trudno było przekuć to w masowe uprawianie tych dyscyplin. Natomiast wspinać można się wszędzie, to też fenomenalne forma rekreacji dla dzieci i ich rozwoju. Trzeba było ludziom to pokazać i to właśnie zrobiliśmy.