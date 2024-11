Mirosław się otworzyła. Spytali ją o "Top Model". Konkretna odpowiedź Polki

Kibice z kraju nad Wisłą jeszcze długo będą miło wspominać rywalizację we wspinaczce sportowej podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Nasze dwie reprezentantki nie zawiodły i uplasowały się na podium. Złoto zgarnęła Aleksandra Mirosław, a z brązowego krążka cieszyła się Aleksandra Kałucka. Świat pozytywnie zaskoczyła zwłaszcza triumfatorka, która do mistrzostwa dorzuciła kosmiczny rekord świata. Od 5 sierpnia 2024 wynosi on 6,06.

