Tomaszewska w bolesnej sytuacji. Wszystko się nagrało, od razu zareagowała

Tomaszewska lubi dzielić się tym, co dzieje się w jej domu. Często pokazuje przygotowania do posiłków, wspólne zabawy z dziećmi czy inne codzienne chwile. Czasami pojawiają się w sieci również jej zabawne domowe wpadki. Tak zdarzyło się też tym razem.

Małgorzata Tomaszewska w bolesnej sytuacji

Relacja ze smażenia naleśników okazała się być zaskakująca jak na to, co miała prezentować. Najpierw prezenterka opowiadała o tym, co zamierza przygotować dla swoich pociech, a potem doszło do dziwnego zdarzenia. Reklama

Tomaszewska nagrywała gorącą patelnię za smażącym się naleśnikiem. Nagle postanowiła przewrócić go... gołą dłonią. Niezbyt jej się to udało i zdawało się, że mogło dojść do lekkiego poparzenia. Celebrytka postanowiła od razu zareagować.

Małgorzata Tomaszewska nagle wypaliła

Nagle Tomaszewska zwróciła się do swoich fanów. "Czy wy też macie teflonowe dłonie? Ja już jak tyle robię, to przerzucam rękami" - mówiła z uśmiechem do kamery swojego telefonu. Zdaje się, że w jej domu to rzecz zupełnie normalna.

Nie można też powiedzieć, że Tomaszewska jest jakąś boginią gotowania. Zazwyczaj robi proste rzeczy i choć nie zawsze wychodzą jej tak, jak by tego chciała, to dzielnie próbuje i stara się dla swoich najbliższych.

/ Instagram/@malgorzata__tomaszewska / Instagram

Małgorzata Tomaszewska / Wojciech Olkusnik/East News / East News