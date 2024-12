Piotr Żyła i Marcelina Ziętek zamieszkali w nowym domu

Nieruchomość urządzili w nowoczesnym stylu, na co spory wpływ miała sama Marcelina. Oczywiście znalazło się też miejsce na kominek, gdzie mogą spędzać romantyczne chwile we dwoje. Przy domu znajduje się piękny taras, w wokół posesji jest mnóstwo drzew, które gwarantują ciszę i spokój.

Trudne chwile Piotra Żyły

W ostatnich miesiącach Piotr zajęty był przede wszystkim rehabilitacją po przebytej operacji kolana, by jak najszybciej móc wrócić do skoków. Nie udało mu się jednak przygotować do zawodów w w Lillehammer i Ruce. Pojawił się dopiero w Wiśle.

Niestety, pierwszy występ w tegorocznym Pucharze Świata nie należały do najlepszych. Ostatecznie nie załapał się do kadry na zawody w Titisee-Neustadt, na pocieszenie pozostał mu udział w Pucharze Kontynentalnym.

W tych trudnych chwilach zawsze może liczyć na wsparcie ukochanej Marceliny. Gdy wracała do zdrowia po artroskopii kolana, zabrała go m.in. na Cavaliadę do Krakowa, by Piotr nieco zapomniał o troskach dnia codziennego.