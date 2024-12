Schreiber usłyszała to pytanie i od razu zmieniła temat. Wcześniej się żaliła

Jeszcze nie tak dawno w mediach społecznościowych kwitła wielka miłość Schreiber i Czarneckiego. Po 12 grudnia nic jednak nie było już takie samo. Możliwe, że ostatnie akcje wokół Ostatniego Pokolenia były jednym z powodów rozstania. Pozostawić to jednak należy w sferze spekulacji, celebrytka nie puszcza pary z ust w związku z zakończoną relacją.

Zdjęcia z Przemysławem Czarneckim zniknęły

"Są błędy, które popełniam i ten do takich zaliczam. Tutaj w tej kwestii, to nie powinno po prostu wypłynąć. Nawet nie wypłynąć, po prostu nie powinno mieć miejsca i tyle. (...) W tej kwestii w ogóle pewnych rzeczy żałuję. Najważniejszymi osobami w moim życiu jest moja córka i moja mama - tego się trzymam i ta sytuacja jest dla mnie nauczką " - tłumaczyła Marianna Schreiber.

Na jej profilu próżno szukać zdjęć z Przemysławem Czarneckim, których ostatnio wrzucała całkiem sporo. Zdaje się, że póki co freak fighterka nie będzie zajmowała się szukaniem kolejnego partnera w swoim życiu, a postawi wszystko na swoją rodzinę.

Marianna Schreiber usłyszała pytanie i od razu zmieniła temat

W rozmowie z Pudelkiem podczas uroczystej premiery programu "Sztuka przetrwania" postanowiła uchylić lekko rąbka tajemnicy. Co jednak ciekawe, gdy pytanie padło wprost, celebrytka od razu się wycofała.

"Nie, nie jestem. (...) Jestem szczęśliwa, że mam córkę, to jest mój dar od Boga, że mam zdrowie i to są dla mnie dwie najważniejsze rzeczy w życiu, ale nie uważam się za osobę szczęśliwą, po prostu" - mówiła. Potem dziennikarz portalu postanowił wprost zapytać ją o to, czy wciąż jest w związku z Przemysławem Czarneckim. Zapadła cisza, a potem celebrytka zaczęła mówić o swoim udziale w "Sztuce przetrwania". Niektóre rzeczy chce jednak ukryć przed mediami.