Daria Abramowicz pochwaliła się kolacją z Igą Świątek. Uwagę zwraca jedno

Iga Świątek potrzebowała urlopu

Wszystko co dobre szybko się kończy, jednak Iga Świątek nie miała powodów do narzekań, gdyż - korzystając z faktu, że nowy sezon jeszcze się nie zaczął - po Malediwach mogła odwiedzić Polskę, co nieczęsto jej się zdarza. W ojczyźnie wprawdzie zabrała się za przygotowania do turnieju pokazowego, który odbędzie się niebawem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jednak korzystając z okazji, zapewne odwiedziła swoich bliskich, a także wpadła do ulubionych miejsc.