Brat Anny Lewandowskiej znów zaskoczył. Postanowił otworzyć się przed widzami

Stachurski jest młodszym bratem Anny Lewandowskiej. Rodzeństwo ma bardzo dobre relacje, co widać m.in. w mediach społecznościowych. Zdaje się jednak, że pod niektórymi względami znajdują się na różnych biegunach.

Brat Anny Lewandowskiej pochwalił się swoim hobby

Jednym z jego największych projektów było przygotowywanie scenografii do filmu "Pół wieku poezji później", filmu fanowskiego osadzonego w świecie "Wiedźmina" Andrzeja Sapkowskiego. Okazało się, że na temacie fantastyki zna się bardzo dobrze i że z tym wiąże się jego pasja.

Brat Anny Lewandowskiej nazwał się nerdem. Pokazał figurki

Piotr Stachurski w rozmowie z "Pytaniem na Śniadanie" pokazał malowane przez siebie figurki. Pod pseudonimem Mr Underhill pokazuje w sieci swoje dzieła. Przyznał, że maluje od dziecka, choć przed laty farbki do figurek były bardzo drogie i o wiele trudniej było o to, by kontynuować swoją pasję.