Lewandowska przerywa milczenie. Ujawnia trudną prawdę o swoim dzieciństwie

Anna Lewandowska to jedna z najpopularniejszych kobiet w polskim show-biznesie. 36-latka jednak swoją rozpoznawalność zawdzięcza nie tyle ukochanemu, ile własnym sukcesom w życiu zawodowym. Przez wiele lat była ona bowiem reprezentantką Polski w karate tradycyjnym , a obecnie spełnia się w roli businesswoman i zajmuje się promocją zdrowego stylu życia.

"Lewa" aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje content związany ze swoją działalnością biznesową. 36-latka nie ogranicza się jednak jedynie do wrzucania do social mediów postów związanych z życiem zawodowym - chętnie bowiem dzieli się z internautami nowinkami z życia prywatnego.

Anna Lewandowska zdobyła się na bolesne wyznanie. Zaczęła mówić o ojcu

Z roku na rok Lewandowska coraz chętniej udziela wywiadów zarówno polskim, jak i hiszpańskim mediom. Tym razem trenerka fitness miała okazję porozmawiać z Agnieszką Hyży, jedną z prowadzących programu "Halo tu Polsat". We fragmencie rozmowy, który opublikowany został w mediach społecznościowych, panie poruszyły temat emocjonalności . Wówczas Lewandowska zdecydowała się na zaskakujące wyznanie i ujawniła, że bardzo łatwo się wzrusza i roni łzy.

"Ja od kiedy urodziłam dzieci, bardzo dużo płaczę. Ja się wzruszam ostatnio bardzo szybko. Wiem, że to by się wydawało, że w skorupie siedzę, że karate potem kickboxing. Tak, lubię boksować, dobrze boksuję, to jest fakt. Lubię być tą zadziorą, lubię, jak mnie faceci podziwiają w męskich sportach. Ja się tak szybko rozczulam i wzruszam. Mnie też krzywdy innych osób rozczulają. Jestem mega wrażliwa" - przyznała 36-latka.