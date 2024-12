Majdan i Rozenek tworzą małżeństwo jak z obrazka

Kolejny syn Rozenek wyprowadza się od nich. Przejmujące doniesienia zza zamkniętych drzwi domu Majdanów

Teraz okazało się, że w domu Majdanów dojdzie do kolejnej rozłąki. Tym razem chodzi o średniego Tadeusza. W rozmowie ze Światem Gwiazd Rozenek potwierdziła, że chłopak szykuje się do wylotu do USA na roczną wymianę szkolną!

"Moje dziecko w wieku dwóch i pół roku miało odłożone pieniądze na studia. I niezależnie od tego, co się wydarzy z moją przyszłością zawodową czy z przyszłością jego taty, wiemy że jego edukacja, która jest dla mnie kluczowa w kontekście moich dzieci, jest już zabezpieczona, bo jeżeli był on no bardziej nieświadomym niż świadomym współtwórcą pewnych treści reklamowych, to wszystkie honoraria szły do niego. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że macierzyństwo jest jedną z najłatwiej do zmonetyzowania aktywności w social mediach. To są dwa pozytywne aspekty, które budzą zainteresowanie, czyli - kolokwialnie mówiąc - klikają się. A ja jestem osobą, która zauważając okazje lubi po nie sięgać. Bardzo nie lubię marnowania okazji ani pieniędzy, które można było uzyskać" - opowiadała szczerze w tym samym wywiadzie.