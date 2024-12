Tak wygląda życie Julii Szeremety. Nie zawsze było kolorowo, doszło do zmiany

Rodzina Szeremetów jest ze sobą bardzo zżyta. Medalistka olimpijska ma starszego brata, Andrzeja, z którym jest bardzo mocno związana. On i rodzice są najwierniejszymi kibicami uzdolnionej sportsmenki. To dzięki nim Szeremeta mogła rozwijać swoją sportową pasję.

Rodzina Julii Szeremety i jej dom

Rodzice Julii Szeremety - Andrzej i Wiesława - mocno wspierali swoją córkę już na samym początku jej kariery. Najpierw młoda Julia zapisała się do klubu karate. Miała tylko 5 lat, gdy rozpoczęła swoją przygodę z tym sportem. Po kilku latach zauważyła, że o wiele bardziej podobają jej się zajęcia z boksu. Dołączyła wtedy do Międzyszkolnego Klubu Sportowego II LO Chełm.

" Wynajmuje najtańszą stancję. Mieszka u mamy znajomego w takim malutkim pokoju, mniej więcej dwa metry na trzy. To stare budownictwo z ciemną kuchnią jak to się kiedyś budowało za komuny " - mówił tata zawodniczki w rozmowie ze Sportowymi Faktami WP. Teraz sportsmenka jest właścicielką mieszkania w Warszawie, a nagroda, którą dostała za medal z pewnością przyczyni się do poprawy jej warunków życiowych.

Był też moment, w którym Julia Szeremeta postanowiła spróbować swoich sił w polityce. Pięściarka, jak przyznała w rozmowie z Kanałem Sportowym, nie do końca wiedziała, na co się pisze - wystartowała w wyborach samorządowych z list Konfederacji. Do sejmiku wojewódzkiego się nie dostała, a po igrzyskach raczej starała się pokazywać w neutralnym, nienacechowanym polityką świetle, co zalecał jej również trener.