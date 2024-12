Od tamtej pory jest go coraz więcej w mediach, dzięki czemu większość Polaków ma okazję go poznać, bo z przypomnieniem sobie jego imienia i nazwiska początkowo problemy miał nawet Andrzej Duda.

Karol Nawrocki to wielki miłośnik sportu

"Sport uczy nas także przekonania, że w naszej drodze do celu są wzloty i upadki i wielu innych tak ważnych cech, które pozwalają dążyć do jasno postawionego sobie celu" - mówił podczas spotkania z dziennikarzami.

Temat ten postanowił wykorzystać Kuba Wojewódzki , który do swojego podkastu zaprosił ostatnio Artura Szpilkę. Bokser zapytany, co sądzi o Nawrockim, wprost wypalił:

Artur Szpilka zabrał głos ws. Karola Nawrockiego

"Już wiem, o kim mówisz, widziałem filmiki. Boks uczy pokory i samodyscypliny, ale to nie jest kwestia boksu, tylko człowieka. Jeśli on będzie chciał się tych cech nauczyć, to będzie dobrym prezydentem. Uważam, że fakt, że kiedyś trenował boks, może mu pomóc. On to robił amatorsko. Robił to dla siebie, więc jeszcze lepiej" - stwierdził Szpilka.