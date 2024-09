Zapytali Rozenek-Majdan o operacje plastyczne. Nabrała wody w usta

Małgorzata Rozenek-Majdan zapytana o medycynę estetyczną i chirurgię plastyczną. Wymowna reakcja celebrytki

Tematu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej małżonka Radosława Majdana nie uniknęła także podczas wizyty w programie "Mówię Wam" Mateusza Hładkiego. Dziennikarz poruszył temat metamorfozy, którą celebrytka przeszła w ostatnich latach i chciał dowiedzieć się czegoś więcej na temat zabiegów, które przeszła. "Ostatnio ludzie zwrócili uwagę na to, że wyglądasz inaczej. Co ty zrobiłaś, bo w jednym z wywiadów powiedziałaś, że jeśli ktoś coś robi i nie mówi co, to jest mega słabe " - przypomniał mężczyzna. Na reakcję Rozenek-Majdan nie musiał długo czekać.

"Wydaje mi się, że dużo bardziej szkodliwe jest udawanie, że się czegoś nie zrobiło, a jednak robić to. Miałam ogromną wdzięczność do lekarzy za bardzo dobrą opiekę, to chcę, żeby oni dostali taką informację, że ja ich pracę doceniam" - skomentowała dość wymownie. Mateusz Hładki szybko zareagował na słowa celebrytki. "Rozumiem, że jak chirurg, to nie była igła, tylko skalpel?" - dopytywał, co nie spodobało się celebrytce. "Myślę, że było i to i to i jeszcze bańka chińska" - odpowiedziała krótko.