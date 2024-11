Marianna Schreiber odpaliła racę na Marszu Niepodległości. Grozi jej ogromna kara

Czy świadomie, czy też nie, Marianna Schreiber odpalając racę popełniła wykroczenie. Posiadanie tego typu gadżetów podczas Marszu Niepodległości jest bowiem surowo zabronione. Dziennikarze portalu Plotek skontaktowali się z celebrytką, aby dopytać, czy zdaje sobie ona sprawę z tego, że popełniła przestępstwo. " Szanowni Państwo, jaka raca? Jaki marsz? W związku z wczorajszym Świętem Niepodległości chciałam pokazać, że to jest radosne święto i powinniśmy się cieszyć z naszej wolności. Dlatego też wstawiłam swoje zdjęcie z karnawału z Rio De Janeiro i tego się trzymajmy. Z Panem Bogiem" - przekazała dość wymownie Schreiber. Wkrótce potem w mediach społecznościowych pochwaliła się kilkoma przerobionymi fotkami, żartując ze swojego zachowania w trakcie Marszu Wolności. Na platformie X pojawił się m.in. "photoshop" w Donaldem Trumpem i jego żoną Melanią.

Wkrótce Marianne Schreiber przestanie być do śmiechu - jak się okazuje, celebrytce grozi poważna kara za odpalenie racy podczas Marszu Niepodległości. "Zgodnie z art. 52. kto bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne narzędzia, podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Zgodnie z art. 50a. kw miejscu publicznym posiada nóż, maczetę lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot, a okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż trzy tysiące złotych. Tej samej karze podlega ten, kto będąc uczestnikiem zorganizowanej grupy uczestników masowej imprezy posiada przedmioty określone w paragrafie pierwszym lub wyroby pirotechniczne" - przekazał aspirant Kamil Sobótka w rozmowie z Plotkiem.