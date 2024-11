Schreiber zaskoczyła kibiców. Ogłasza z dumą. "Już nie mogę się doczekać"

Marianna Schreiber nie daje o sobie zapomnieć. Kilka lat temu celebrytka wywołała ogromne poruszenie, biorąc udział w castingu do programu "Top Model". Jej mąż Łukasz Schreiber dowiedział się o tym - jak sama ujawniła - po fakcie. Jeszcze większą burzę 31-latka rozpętała, gdy w ubiegłym roku niespodziewanie ogłosiła podpisanie kontraktu z federacją Clout MMA . Kariera ukochanej we freak fightach nie spodobała się politykowi PiS, który ostatecznie postanowił... zakończyć wieloletnie małżeństwo z Marianną.

Marianna Schreiber wydaje nową piosenkę. "Wywołuje łzy w oczach"

"Ona potrafiła uśmiechać się przez łzy. Wspierać, gdy sama dźwigała ogrom łez i smutku. Pomagać, mimo, iż jej ramiona same były obarczona niezliczoną ilością problemów. Walczyć za kogoś dla kogoś, pomimo, iż sama odczuwała już zmęczenie własnymi wewnętrznymi walkami. Dawać nadzieję, gdy sama jej tak bardzo potrzebowała. Ofiarować ciepło nawet wtedy, gdy jej dłonie pozostawały zziębnięte. Przytulać, mimo, że to jej serce tęskniło za bezpiecznymi ramionami..." - napisała Schreiber dość enigmatycznie w jednej z relacji na Insta Stories.

W kolejnym wpisie gwiazda freak fightów ujawniła, że opublikowana wcześniej wiadomość była... fragmentem jej najnowszej piosenki, która wydana zostanie już za kilka dni. "To wycinek z mojej piosenki, która wyjdzie na moje urodziny 18 listopada. Już się nie mogę doczekać. Pierwszy raz coś takiego nagrywam, co wywołuje łzy w oczach... ale bardzo chciałam wolną, melancholijną piosenkę stworzyć..." - przekazała, ujawniając przy okazji kolejny fragment utworu: "Ta piosenka to słowa otuchy dla was kobiety...".