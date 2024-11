Marianna Schreiber otwiera się na temat dzieciństwa. "Wychowałam się w rodzinie bardzo takiej destrukcyjnej, z uzależnieniami"

W najnowszym wywiadzie z Party.pl Marianna Schreiber po latach zdecydowała się przerwać milczenie i opowiedzieć o dorastaniu w rodzinie patologicznej, walczącej z uzależnieniami. "Najchętniej wyparłabym z pamięci swoje dzieciństwo i nie wracała do tego wszystkiego. (...) Wydaję mi się, że cały czas przeżywam to wszystko. Ale też na swój sposób trudne dzieciństwo myślę, że ukształtowało mnie. Ja się wychowałam w rodzinie bardzo takiej destrukcyjnej, z uzależnieniami. (...) Pamiętam taką mocną historię ze swojego dzieciństwa, jak wracałam ze szkoły i zobaczyłam, że w naszym mieszkaniu śmierdzi gazem i zaczyna się palić. Wtedy jeszcze były kraty w oknach, nie było jak się dostać do mieszkania. (...) Dla mnie to są rzeczy, które zostają w pamięci. To są rzeczy, których dziecko nie powinno przeżywać" - oznajmiła.