Koniec domysłów, mocna deklaracja Lewandowskiej. Przed nią poważne wyzwanie

Lewandowska w ostatnim czasie ma dużo do robienia w Barcelonie - udało jej się otworzyć Edan Studio, czyli własny lokal fitness, o którym szybko zrobiło się głośno. Ostatnio oprowadzała po nim Wojciecha Szczęsnego i Marinę Łuczenko-Szczęsną, a niebawem zagości tam tłum spragnionych sprawdzić, co do zaoferowania ma im najsłynniejsza polska WAG.

Anna Lewandowska wciąż tego nie umie

Robert Lewandowski dostał ofertę z FC Barcelony już kilka lat temu. Piłkarz Blaugrany wielokrotnie pokazywał już, że potrafi porozumiewać się ze swoimi kolegami po hiszpańsku i robi to bardzo sprawnie. Jak się okazało, jego małżonce nie idzie z miejscowym językiem tak dobrze.

Reklama Robert i Anna Lewandowscy w błysku fleszy. Tak prezentowali się goście na gali Globe Soccer Awards 2021. WIDEO / AFP / AFP

Wielokrotnie Lewandowska pokazywała podręczniki do nauki hiszpańskiego oraz relacjonowała swoje lekcje. Teraz dopiero przyznała, że wciąż nie jest na odpowiednim poziomie, by sprawnie komunikować się w tym języku na co dzień. Otworzyła się przed fanami.

Anna Lewandowska potraktuje to jako wyzwanie

"Pytacie mnie, czy mówię po hiszpańsku. Rozumiem bardzo dużo, ale nadal głównie mówię po angielsku (bo szybciej, łatwiej). Od dziś nowe postanowienie. Zaczynam rozmawiać tu tylko po hiszpańsku. Kto mi pomoże praktykować? Zobaczymy. Potraktuję to jako kolejne wyzwanie, a wiecie, że kocham wyzwania" - napisała na swoim profilu na Instagramie.

Przed Lewandowską trudny czas, ale być może tylko całkowite postawienie na język hiszpański na co dzień pomoże jej w nauce. Teraz, kiedy ma już własny biznes w Barcelonie, wypadałoby rozmawiać z miejscowymi w ich mowie. To oznacza, że do przyswojenia pozostanie jej jeszcze kataloński, ale wszystko w swoim czasie. Reklama

/ INTERIA.PL / interia "As Sportu 2024". Wybierz z nami finałową 16 plebiscytu Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja i Mirosław Ziętarski (wioślarstwo) Natalia Bukowiecka (Kaczmarek) (lekkoatletyka - biegi) Tomasz Fornal (siatkówka) Magdalena Fręch (tenis) Norbert Huber (siatkówka) Hubert Hurkacz (tenis) Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga i Martyna Swatowska-Wenglarczyk (szermierka) Aleksandra Kałucka (wspinaczka sportowa) Jakub Kochanowski (siatkówka) Robert Kubica (sporty motorowe) Bartosz Kurek (siatkówka) Wilfredo Leon (siatkówka) Robert Lewandowski (piłka nożna) Magda Linette (tenis) Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa) Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo) Wojciech Nowicki (lekkoatletyka - rzut młotem) Ewa Pajor (piłka nożna) Daria Pikulik (kolarstwo) Pia Skrzyszowska (lekkoatletyka - biegi) Jeremy Sochan (koszykówka) Magdalena Stysiak (siatkówka) Ewa Swoboda (lekkoatletyka - biegi) Wojciech Szczęsny (piłka nożna) Julia Szeremeta (boks) Iga Świątek (tenis) Anita Włodarczyk (lekkoatletyka - rzut młotem) Joanna Wołosz (siatkówka) Jan Zieliński (tenis) Piotr Zieliński (piłka nożna) Bartosz Zmarzlik (żużel) Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie) Zagłosuj

Anna Lewandowska / Felipe Mondino/LiveMedia/Shutterstock/Rex Features