Anna Lewandowska od lat prężnie rozwija swoje liczne biznesy, choć do tej pory czyniła to głównie w Polsce. To się jednak niedawno zmieniło, bowiem dokładnie 11 listopada otworzyła swoje nowe studio fitness w centrum Barcelony. Kolejny biznes zapowiadała już wiele miesięcy wcześniej, nie kryjąc przy tym ekscytacji.