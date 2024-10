We wtorkowy wieczór odbył się kolejny mecz naszej reprezentacji, tym razem z Chorwacją . Tym razem spotkanie zakończyło się remisem 3-3.

Co dla wielu było zaskakujące, Robert Lewandowski nie grał od początku, co spowodowane było drobnym urazem, ale na murawę wkroczył w 62. minucie. Nie skończyło się to jednak dla niego najlepiej. Został bowiem ostro sfaulowany przez bramkarza Chorwatów Dominika Livakovicia.