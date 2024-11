Fornal w Polsce, a tu takie wieści od jego ukochanej. "Spełniłam marzenie"

Tomasz Fornal to jeden z najpopularniejszych polskich siatkarzy. 27-latek może pochwalić się naprawdę imponującym gronem fanek, nic więc dziwnego, że gdy w mediach pojawiły się pogłoski o nowej ukochanej zawodnika Jastrzębskiego Węgla , wywołało to ogromne poruszenie w całym kraju.

Influencerka znana była jeszcze zanim poznała swojego obecnego partnera. W wieku zaledwie 25 lat została bowiem milionerką, a na co dzień spełnia się jako fryzjerka. 34-latka jest właścicielką dwóch luksusowych salonów w Warszawie i Krakowie. Fryzjerstwo to jednak nie jedyne hobby WAG siatkarskiej reprezentacji Polski. W wolnych chwilach swój czas poświęca ona bowiem podróżowaniu do najróżniejszych zakątków świata. Tym razem ukochana Tomasza Fornala wybrała się do Afryki.